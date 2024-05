Receita Federal libera consulta ao primeiro lote do Imposto de Renda 2024 nesta quinta

Ao todo, serão contemplados cerca de 5,6 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com o valor de R$ 9,5 bilhões

Luis Lima/Fotoarena/Estadão Conteúdo O montante total destinado à restituição neste primeiro lote supera o maior montante já registrado anteriormente



A Receita Federal vai liberar às 10h desta quinta-feira (23) a consulta para o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda (IRPF) de 2024. Ao todo, serão contemplados cerca de 5,6 milhões de contribuintes, entre prioritários e não prioritários, com o valor de R$ 9,5 bilhões. Este lote é o primeiro de um total de cinco previstos para o decorrer do ano, abrangendo contribuintes de todo o país, incluindo os moradores do Rio Grande do Sul, além de restituições residuais de exercícios anteriores. O montante total destinado à restituição neste primeiro lote supera o maior montante já registrado anteriormente, que foi de R$ 7,5 bilhões distribuídos nos primeiros lotes do ano passado. Este prazo final ocorre próximo ao feriado de Corpus Christi, e a Receita Federal assegura que, apesar do fechamento das unidades físicas durante o feriado, as declarações poderão ser enviadas normalmente pela internet.

Para aqueles que necessitam de atendimento presencial, recomenda-se a visita às unidades da Receita antes do feriado. Já para os moradores de áreas do Rio Grande do Sul afetadas por calamidade pública, foi concedida uma extensão do prazo até 31 de agosto. Para verificar a inclusão no lote de restituição, os contribuintes podem acessar o site da Receita Federal, o aplicativo “Meu Imposto de Renda”, ou o portal e-CAC, sendo necessário possuir uma conta nível prata ou ouro no portal gov.br. A Receita destaca que os principais beneficiados neste lote são contribuintes com renda principal oriunda do magistério, residentes do Rio Grande do Sul com restituições de anos anteriores, além de idosos acima de 80 anos, pessoas com deficiência ou doenças graves, contribuintes que informaram a chave Pix, CPF ou que utilizaram a declaração pré-preenchida.