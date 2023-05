Imposto de Renda: Prazo para envio da declaração termina na quarta-feira

Segundo balanço da Receita Federal, pouco mais de 6 milhões de brasileiros ainda não prestaram contras com o Leão

Marcello Casal Jr./Agência Brasil Primeiro lote da restituição também será pago na quarta-feira, 31



Termina na quarta-feira, 31, o prazo para que os contribuintes brasileiros enviem a declaração de Imposto de Renda à Receita Federal. O órgão informou que recebeu, até a amanhã desta segunda-feira, 29, 33,2 milhões de declarações – a expectativa é que esse número chegue a 39,5 milhões até o final do prazo. No próximo dia 31, também será paga a primeira rodada de restituição do IR. Neste ano, a digitalização do sistema governamental permite que o brasileiro utilize a versão pré-preenchida do imposto de renda, opção utilizada por 23% dos declarantes até o momento. Esse modelo possibilita o uso de informações disponibilizadas a partir de bancos de dados do governo, mas a Receita alerta que “todas as informações devem ser checadas e validadas pelo contribuinte antes do envio”. A medida evita os riscos de erros e também contra golpes ao sistema financeiro nacional.

A declaração pode ser preenchida e entregue por meio do Programa Gerador da Declaração relativo ao exercício de 2023, que está disponível para download no site da Receita Federal; por meio do serviço online Meu Imposto de Renda, pelo Portal e-CAC ou pelo aplicativo para tablets e celulares. Um outro serviço inédito oferecido pela Receita é a possibilidade de receber o valor da restituição por meio da chave Pix (desde que a chave seja o CPF do cidadão), garantindo ainda a prioridade no recebimento da restituição a quem preferir a transferência digital, sempre respeitando as prioridades legais, como idosos, professores e pessoas com deficiência. O pagamento das restituições foi dividido em cinco grupos mensais até 29 de setembro, seguindo a ordem de entrega de declarações. Confira o calendário: