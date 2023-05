Ao lado de Maduro, Lula afirma ser favorável à inclusão da Venezuela no Brics

Presidente brasileiro admitiu, no entanto, que entrada do país no bloco ‘não depende da vontade do Brasil’; líder venezuelano confirmou interesse na vaga

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Presidentes Nicolás Maduro e Lula em entrevista após reunião bilateral



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 29, ser favorável à inclusão da Venezuela no Brics, o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Em discurso ao lado do líder venezuelano Nicolás Maduro, o mandatário brasileiro afirmou que a entrada do país vizinho para o grupo depende de deliberação, mas que aprovaria. “Nós vamos discutir, porque não depende da vontade do Brasil, depende da vontade de todos. Se houver um pedido oficial, esse pedido será levado para os Brics, e lá nós decidiremos. Se perguntar a minha vontade, eu sou favorável”, considerou o petista, admitindo que a inclusão também dependeria de um pedido formal do governo venezuelano. Por sua vez, Maduro disse que o Brics representa uma nova construção da geopolítico mundial e confirmou o interesse em integrar o bloco. “Precisamos construir essa nova geopolítica, que tem componentes fundamentais: União da América do Sul, apesar das diversidades [políticas]. Junto aos Brics, cinco países poderosos que estão se transformando num grande ímã daqueles que buscam um mundo de paz e cooperação”, afirmou. O venezuelano chegou em Brasília nesta segunda-feira, 29, para participar de uma reunião que contará com todos os presidentes da América do Sul, com exceção de Dina Boluarte, líder do Peru.