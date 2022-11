Inflação de outubro quebra sequência de três quedas e fica em 0,59%

No acumulado de 2022, o IPCA mostra aumento de 4,7%; grupo com maior crescimento foi o de Vestuário, que registrou alta de 1,22%

Marcos Santos/USP Imagens Taxa mostrou desaceleração em relação a outubro de 2021, quando o índice ficou em 1,25%



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, de outubro registrou um aumento de 0,59% e encerrou uma sequência de três meses de deflação consecutivas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 10. Em julho, agosto e setembro, as variações foram de -0,68%, -0,36% e -0,29%, respectivamente. A taxa mostrou desaceleração em relação a outubro de 2021, quando o índice ficou em 1,25%. Em 2022, o IPCA acumula uma alta de 4,7%, enquanto que o acumulado dos últimos 12 meses fica em 6,47% – abaixo dos 7,17% do mesmo período anterior. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados para compor o índice, oito registraram alta em outubro, sendo que o setor de Alimentação e Bebidas. que aumentou 0,72%, foi o que mais contribuiu com o crescimento da taxa, sendo responsável por 0,16 ponto percentual (p.p.). Saúde e Cuidados Pessoais (1,16%) e Transportes (0,58%) vieram na sequência e, ao lado da Alimentação e Bebidas, correspondem a cerca de 73% do IPCA de outubro. Entretanto, a maior alta vem do grupo de Vestuário, que cresceu 1,22%. O único grupo que mostrou queda foi o de Comunicação, que ficou em -0,48%. Educação registrou alta de 0,18% e Despesas Pessoais de 0,57%.