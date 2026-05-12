Índice foi impulsionado pelos grupos de Alimentos e Produtos de saúde; taxa acumulada em 12 meses ficou em 4,39%

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Inflação desacelera para 0,67% em abril, aponta IBGE



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou abril com alta de 0,67%, ante um avanço de 0,88% em março, informou nesta terça-feira (12) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa acumulada pela inflação no ano ficou em 2,60%. O resultado acumulado em 12 meses foi de 4,39% até abril, ante taxa de 4,14% até março.

A inflação de abril veio idêntica à mediana da pesquisa Projeções Broadcast. O intervalo das estimativas, todas de alta, ia de 0,56% a 0,79%.

Os preços de alimentação e bebidas aumentaram 1,34% em abril, após alta de 1,56% em março. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,29 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,67% no mês.

Entre os componentes do grupo, a alimentação no domicílio teve alta de 1,64% em abril, após ter avançado 1,94% no mês anterior. A alimentação fora do domicílio subiu 0,59%, ante alta de 0,61% em março.

“Alguns alimentos, de forma geral, apresentam uma restrição de oferta, o que provoca um aumento no nível de preços. No caso do leite, com a chegada do clima mais seco, sazonal no período, há redução de pasto, necessitando da inclusão de ração para os animais, o que eleva os custos. Não podemos deixar de mencionar a elevação no preço dos combustíveis, que afeta o preço final dos alimentos por conta do custo do frete”, afirmou o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves, em nota.

No grupo saúde e cuidados pessoais, a alta foi de 1,16% e o impacto 0,16 p.p. no índice do mês. Segundo Fernando Gonçalves, um dos destaques foi o reajuste dos medicamentos, aprovado a partir de abril, com limite de até 5,09% em 2025 e 3,81% em 2026.

O Estadão/Broadcast calcula o impacto de cada grupo no IPCA com base na variação mensal e no peso mensal disponíveis no Sistema IBGE de Recuperação Automática (Sidra). O resultado pode ter divergências pontuais com o impacto divulgado pelo IBGE, que considera mais casas decimais do que as disponibilizadas publicamente na taxa de cada item.

Os preços de transportes subiram 0,06% em abril, após alta de 1,64% em março. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,01 ponto porcentual para o IPCA, que subiu 0,67% no mês.

Os preços de combustíveis tiveram alta de 1,80% em abril, após avanço de 4,47% no mês anterior. A gasolina subiu 1,86%, após ter registrado alta de 4,59% em março, enquanto o etanol avançou 0,62% nesta leitura, após alta de 0,93% na última.