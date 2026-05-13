Dólar dispara e vai a R$ 5,00 após divulgação da troca de mensagens entre Vorcaro e Flávio Bolsonaro 

Última maior alta da moeda norte-americana tinha sido em 5 de dezembro, quando o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunicou a pré-candidatura à presidência

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo SP - DÓLAR CAI / APÓS TARIFAS - ECONOMIA - Dólar recua pelo quarto dia seguido e chega a R$ 5,46, menor nível desde o anúncio das tarifas extras dos EUA. A desvalorização é impulsionada por expectativas de corte de juros nos EUA e pela valorização da bolsa brasileira. 07/08/2025



O dólar disparou e bate R$ 5,00 nesta quarta-feira (13) após a divulgação da troca de mensagens entre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antes de ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A ùltima maior alta da moeda norte-americana tinha sido em 5 de dezembro, quando Flávio Bolsonaro anunicou a pré-candidatura à presidência.

Com máxima de R$ 5,0130 na última hora de negócios, a moeda americana encerrou em alta de 2,31%, a R$ 5,0086 – acima de R$ 4,90 após três pregões e no maior valor de fechamento desde 10 de abril. Após a arrancada desta quarta-feira, o dólar passou a acumular ganhos 1,13% em maio. As perdas no ano, que até a terça-feira superavam 10%, agora são de 8,75%.

A troca de mensagem entre o senador e o banqueiro foi divulgada pelo portal Intercept Brasil nesta quarta-feira (13). Nas mensagens, o senador e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pediria dinheiro para o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para pagar despesas com o filme Dark Horse, que conta a história de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Não vi mudança no quadro externo. Houve uma piora com essa notícia sobre Flávio Bolsonaro. Mercado parece estar operando a possibilidade de mudança no quadro eleitoral”, afirma o economista-chefe do banco Bmg, Flávio Serrano.

Ibovespa cai

Um mês depois das máximas históricas de 14 de abril, então no intradia a 199 mil e no fechamento a 198,6 mil, o Ibovespa segue em correção após ter ficado perto do limiar de 200 mil pontos. Nesta quarta-feira, fechou em queda de 1,80%, aos 177.098,29 pontos, ainda no menor nível desde 20 de março, tendo tocando mínima da sessão a 176.787,09 nesta quarta-feira.

Na semana, o Ibovespa recua 3,81%, colocando as perdas do mês a 5,46%. No ano, os ganhos são limitados agora a 9,91%, após terem chegado a 23,29% em 14 de abril.

Troca de mensagens

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, trocou mensagens com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) antes de ser preso tentando fugir do país em novembro de 2025. A informação foi divulgada pelo portal Intercept Brasil nesta quarta-feira (13).

As mensagens indicam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a repassar 24 milhões de dólares (cerca de R$ 134 milhões na época) para financiar o filme “Dark Horse”, produção que contará a história do ex-presidente Jair Bolsonaro e tem previsão de lançamento para 11 de setembro de 2026.

Os documentos apontam que pelo menos 10 milhões de dólares haviam sido pagos entre fevereiro e maio de 2025 em seis oportunidades para financiar o projeto. O envolvimento do banqueiro teria sido negociado diretamente com o pré-candidato, mas também teve outros intermediários com Eduardo Bolsonaro e Mario Frias, ambos do PL de São Paulo.

*Com informações do Estadão Conteúdo