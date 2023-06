Justiça Federal libera R$ 9 bilhões em precatórios do INSS de 2023

Apenas pessoas que já ganharam as ações, sem a possibilidade de recurso, poderão entrar na lista de precatórios

Hélvio Romero/Estadão Conteúdo Valor das ações deverá ser superior a 60 salários mínimos



A Justiça Federal liberou valores para pagar os precatórios para beneficiários do INSS. Ao todo, foram liberados R$ 23 bilhões para os tribunais regionais federais pagarem ações a mais de 148 mil beneficiários que venceram cerca de 90 mil processos. Deste total, R$ 9 bilhões são precatórios de natureza previdenciária ou assistencial, que representam mais de 57 mil ações com mais de 84 mil beneficiários. Os valores foram disponibilizados e devem cair nas contas dos cidadãos no início da próxima semana. O montante liberado envolve o pagamento de verba a aposentados e pensionistas da Previdência Social e a servidores. Entra no lote de 2023 o beneficiário que teve a ordem de pagamento emitida pelo juiz entre os dias 2 de julho de 2021 e 2 de abril de 2022. Valores liberados depois, serão pagos apenas em 2024. Só podem entrar na lista de precatórios pessoas que já ganharam ação contra o INSS, sem a possibilidade de recurso. O valor deverá ser acima de 60 salários mínimos.

*Com informações do repórter Misael Mainetti