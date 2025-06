Investimentos em petróleo e gás no Brasil têm aumento de 150% em dois anos

Nos últimos três anos, o setor acumulou um total de R$ 190 bilhões em investimentos. Deste montante, cerca de 18,9% foram direcionados à construção de plataformas, totalizando R$ 36 bilhões

Os investimentos na produção de petróleo e gás natural no Brasil tiveram um crescimento significativo em 2024, mais que dobrando em comparação a 2022. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os aportes saltaram de R$ 37,7 bilhões para R$ 94,2 bilhões, representando um aumento de 150%. Nos últimos três anos, o setor acumulou um total de R$ 190 bilhões em investimentos. Deste montante, cerca de 18,9% foram direcionados à construção de plataformas, totalizando R$ 36 bilhões. Além disso, a área de Recuperação Ambiental recebeu um investimento de R$ 134 milhões, evidenciando a preocupação com a sustentabilidade.

A bacia de Santos se destacou como a principal região receptora de investimentos, com um total de R$ 116 bilhões, o que corresponde a 61,6% do total. Em seguida, a bacia de Campos também apresentou números expressivos, com R$ 62,6 bilhões, representando 33,1% dos investimentos realizados. Os contratos no setor de petróleo e gás são organizados em duas etapas principais: exploração e produção. Durante a fase de exploração, as empresas conduzem estudos para detectar a presença de petróleo ou gás. Após essa etapa, a companhia deve decidir se devolve o bloco à ANP ou se apresenta uma declaração de comercialidade, dando início à fase de produção, que requer a aprovação do Plano de Desenvolvimento pela ANP.

