IPC-S acelera em sete capitais no fim de dezembro

Índice passou de 0,18% para 0,29%, encerrando o ano de 2023 em 3,55%; Brasília registrou o maior aumento

José Carlos Daves/Futura Press/Estadão Conteúdo - 25/07/2021 IPC-S encerrou 2023 em 3,55%



O Índice de Preços ao Consumidor – Semanal (IPC-S) acelerou em todas as sete capitais pesquisadas no fim de dezembro. De acordo com os dados divulgados pela FGV (Fundação Getúlio Vargas) nesta quarta-feira, 3, o índice passou de 0,18% para 0,29%, encerrando o ano de 2023 em 3,55%. Dentre as capitais analisadas, Brasília registrou o maior avanço, passando de 0,44% para 0,70%. Em seguida, Belo Horizonte apresentou um aumento de 0,29% para 0,51%. Já Recife teve uma pequena recuperação, passando de -0,47% para -0,27%. Salvador também registrou um aumento, saindo de 0,12% para 0,30%. São Paulo teve um leve crescimento, passando de 0,08% para 0,18%. Porto Alegre apresentou uma pequena variação, indo de 0,34% para 0,36%. Por fim, o Rio de Janeiro teve um aumento discreto, passando de 0,28% para 0,29%. O cenário pode impactar diretamente no bolso dos brasileiros, que precisarão lidar com um custo de vida mais elevado.