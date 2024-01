Pix ultrapassa marca de R$ 15 trilhões movimentados e prevê pagamento automático em 2024

Nova funcionalidade foi adiada para outubro deste ano; em 2023, foram contabilizadas 143 milhões de pessoas físicas cadastradas no período de janeiro a novembro

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Pix é o pagamento instantâneo brasileiro; meio de pagamento criado pelo Banco Central (BC) em que os recursos são transferidos entre contas em poucos segundos, a qualquer hora ou dia



O Pix, sistema de pagamento instantâneo do Banco Central, alcançou números expressivos em 2023. No total, foram contabilizadas 143 milhões de pessoas físicas cadastradas no período de janeiro a novembro, um aumento significativo em relação ao ano anterior. Além disso, o valor movimentado no acumulado do ano atingiu a marca de R$ 15,3 trilhões, quase três vezes mais do que em 2021 e 40% superior ao registrado em 2022. Para o novo ano, estão previstas inovações avançadas no sistema de pagamentos, mesmo com alguns atrasos no calendário. Uma das principais novidades será o lançamento do Pix Automático, que tem como objetivo facilitar pagamentos recorrentes, programados e autorizados previamente pelo usuário pagador.

A proposta é que o Pix Automático seja um complemento do Pix Agendado, já utilizado entre pessoas físicas para pagamentos programados. Inicialmente, prevista para abril de 2024, a nova funcionalidade foi adiada para outubro deste ano devido à complexidade do produto e questões organizacionais internas. O sistema de transferências instantâneas encerrou o ano de 2023 com 13,3 milhões de empresas cadastradas.