IPCA: Grupo de Alimentação e Bebidas tem alta em fevereiro, o sexto mês consecutivo de elevação

Principais responsáveis foram o ovo de galinha e o café moído; subida representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 0,96% observado em janeiro

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Movimentação de consumidores em supermercado na zona norte de São Paulo



De acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o grupo de Alimentação e Bebidas registrou um aumento de 0,70% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em fevereiro. Essa alta representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 0,96% observado em janeiro, mas marca o sexto mês consecutivo de elevação. A contribuição desse grupo para a taxa geral do IPCA foi de 0,15 ponto percentual, que totalizou 1,31% no último mês.

Dentro do segmento de alimentação no domicílio, os preços subiram 0,79% em fevereiro. Os principais responsáveis por essa alta foram o ovo de galinha, que teve um aumento expressivo de 15,39%, e o café moído, que subiu 10,77%. Em contrapartida, alguns itens apresentaram queda nos preços, como a batata-inglesa (-4,10%), o arroz (-1,61%), e o leite longa vida (-1,04%).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No que diz respeito à alimentação fora do domicílio, o IBGE apontou um aumento de 0,47%. O preço dos lanches subiu 0,66%, enquanto as refeições consumidas fora de casa tiveram um incremento de 0,29%.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Nátaly Tenório