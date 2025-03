Tarifas americanas sobre UE e China podem reduzir PIB global em 0,5% em 2025 e 2026, diz BCE

‘Uma guerra comercial pode levar a pressões ascendentes e descendentes sobre os preços’, disse Olli Rehn, dirigente da instituição

Olli Rehn, dirigente do Banco Central Europeu (BCE), alertou nesta terça-feira (11) sobre as consequências das tarifas impostas pelos Estados Unidos à União Europeia e à China. Segundo ele, essas medidas podem levar a uma redução de 0,5% no Produto Interno Bruto (PIB) global nos anos de 2025 e 2026. “O impacto na economia da zona do euro pode ser um pouco maior do que isso. Uma guerra comercial pode levar a pressões ascendentes e descendentes sobre os preços”, menciona a publicação. Rehn expressou preocupação com a possibilidade de uma guerra comercial, que poderia resultar em pressões inflacionárias.

Ele destacou que, embora a inflação na zona do euro esteja se estabilizando em torno de 2%, o crescimento econômico permanece limitado, o que pode agravar a situação econômica da região. Além disso, o dirigente do BCE enfatizou a importância de aumentar os investimentos em defesa na Europa. Para ele, é fundamental que os países europeus implementem soluções conjuntas que fortaleçam a segurança externa, especialmente em um cenário de incertezas globais.

