IPCA: Veja os itens que mais caíram e os que mais subiram em setembro

Etanol, gasolina, acesso à internet e o leite estão entre os produtos de maior recuo no mês, enquanto alimentos como limão, cebola e tangerina lideram as altas

Edilson Rodrigues/Agência Senado Leite longa vida está entre os produtos que tiveram maior queda de preços em setembro



A queda nos preços dos combustíveis são os principais responsáveis pela deflação registrada no mês de setembro, o terceiro de forma consecutiva. Como a Jovem Pan mostrou, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) fechou setembro com queda de 0,29%, o que representa a menor variação para o mês de setembro desde o início da série histórica. E dentro os nove grupos pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os transportes registraram redução de 1,98%, o que contribuiu diretamente para a deflação no mês, com -0,41 ponto percentual. Na sequência, Comunicação (-2,08%) e Alimentação e Bebidas (-0,51%) foram os que mais contribuíram para a queda, com -0,11 ponto percentual (p.p.) cada. A deflação nos alimentos foi a primeira desde novembro de 2021, influenciada principalmente por itens como morango (-21,77%), pepino (-14,83%), melancia (-14,44%) e leite (-13,71%). Em quinto lugar, o etanol aparece como o produto não-alimentício de maior recuo no mês, com diminuição de 12,43%. Em contrapartida, os alimentos também lideram a lista dos itens que mais subiram em setembro, com destaque para o limão (+34,57%), cebola (+11,22%), tangerina (+11,15%), banana-d’água (+10%) e laranja-baía (+8,69%). Confira abaixo a lista dos 10 produtos que mais caíram e os que mais subiram em setembro:

Produtos que mais caíram em setembro

Morango (-21,77)

Pepino (-14,83%)

Melancia (-14,44%)

Leite longa vida (-13,71%)

Etanol (-12,43%)

Manga (-11,05%)

Acesso à internet (-10,55%)

Gasolina (-8,33%)

Repolho (-6,78%)

Óleo de soja (-6,27%)

Produtos que mais subiram em setembro