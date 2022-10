IPCA registra terceira deflação consecutiva e vai a -0,29% em setembro

No acumulado do ano, índice mantém alta de 4,09%; taxa registrada nos últimos 12 meses também registrou queda, indo para 7,17%, segundo o IBGE

Arquivo/Agência Brasil Dados foram divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, 11



O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou o terceiro mês seguido com deflação, fechando setembro com queda de 0,29%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11. Segundo o IBGE, essa foi a menor variação para o mês de setembro desde o início da série histórica. No acumulado de 2022, o IPCA acumula uma alta de 4,09%, enquanto que, nos últimos 12 meses, a alta é de 7,17%, que fica abaixo do índice de 8,73% observado nos 12 meses anteriores. Também houve queda em comparação com o mês de setembro de 2021, quando o IPCA foi de 1,16%. Dos nove grupos pesquisados no IPCA, quatro tiveram queda no mês, com destaque para transportes (-1,98%), que contribuiu diretamente para a deflação no mês, com -0,41 ponto percentual. Comunicação (-2,08%) e Alimentação e Bebias (-0,51%) foram os que mais contribuíram para a queda, com -0,11 ponto percentual (p.p.) cada. O grupo de Artigos de Residência caiu 0,13% em setembro depois de ter subido 0,42% em agosto. Vestuário registrou a maior variação positiva do mês, com alta de 1,77. Despesa Pessoais, Saúde e Cuidados Pessoais, Educação e Habitação também registraram alta, mas não superaram a marca de 1%.