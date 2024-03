Ipea projeta inflação de 4% para 2024, alinhada com meta do Banco Central

Estudo do Ipea prevê inflação de 4% em 2024, alinhada com meta do Banco Central, podendo influenciar decisões sobre taxa de juros e estimular crescimento econômico.

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto apresenta o Relatório de Inflação do BC



O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) divulgou uma estimativa de que a inflação oficial do Brasil encerrará o ano de 2024 em 4%, o que está de acordo com a meta estabelecida pelo Banco Central. Essa projeção leva em consideração o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE. De acordo com o estudo, a economia brasileira está passando por um processo de desinflação, com a inflação acumulada em 12 meses caindo para 4,5% em fevereiro. Além disso, o Ipea também prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) ficará em 3,8% no mesmo período. A projeção de 4% para o IPCA em 2024 está alinhada com a meta do Banco Central, que é de 3% com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos. Esses números podem influenciar o Comitê de Política Monetária (Copom) a reduzir a taxa básica de juros da economia, a Selic. Essa medida tem o objetivo de estimular o crescimento econômico, bem como a criação de empregos e o aumento da renda da população. Em um cenário de desaceleração da inflação, a expectativa é de que o Banco Central adote políticas monetárias mais expansionistas para impulsionar a atividade econômica.

