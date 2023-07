Aécio Neves é absolvido pelo TRF-3 em caso envolvendo gravação de Joesley

Em 2017, empresário entregou gravação à Procuradoria-Geral da República que apontaria pedido de propina no valor de R$ 2 milhões pelo então senador

Fred Magno/Estadão Conteúdo Réu na Operação Lava Jato, Aécio Neves foi eleito deputado federal por MG com mais de 100 mil votos



O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) foi absolvido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região de denúncia de corrupção passiva em caso envolvendo a denúncia de pagamento de R$ 2 milhões pelo empresário Joesley Batista, acionista da J&F. A decisão ocorreu na manhã desta quinta-feira, 27, de forma unânime, e confirma o entendimento da 7ª Vara Criminal Federal de São Paulo, que já havia absolvido o político e outros três envolvidos no ano passado. “A simples detenção de uma função não pode lançar o agente nas teias do injusto penal da corrupção. Deve, pois, haver uma relação de causa e efeito entre o ato e a ocupação funcional do agente”, escreveu o juiz federal Ali Mazloum na decisão de primeira instância. Além de Aécio, a irmã dele, Andrea Neves, também foi absolvida.

Segundo denúncia do Ministério Público Federal, apresentada em 2017, o político mineiro teria recebido, quando ocupava cargo no Senado Federal, R$ 2 milhões de Joesley para atuar em favor da empresa JBS no Congresso Nacional. O caso veio a tona após o empresário entregar à Procuradoria-Geral da República uma gravação que mostraria o pedido da propina. “Se for você a pegar em mãos, vou eu mesmo entregar. Mas, se você mandar alguém de sua confiança, mando alguém da minha confiança”, propôs Joesley. “Tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu porque ele sai de lá e vai no cara. E você vai me dar uma ajuda do c…”, teria respondido Aécio, como mostrou o site da Jovem Pan. Ainda de acordo com o MPF, o pagamento teria ocorrido em quatro parcelas de R$ 500 mil, recebido por Frederico Pacheco e Mendherson Lima, também absolvidos pelo TRF-3.