Jean Paul Prates diz que está ‘triste’ após demissão da Petrobras e considera deixar o PT

Executivo dispensado pelo presidente Lula é filiado ao Partido dos Trabalhadores e ocupava o cargo de senador antes de assumir a estatal

PEDRO KIRILOS/ESTADÃO CONTEÚDO - 30/01/2023 Jean Paul Prates havia assumido a Petrobras em janeiro de 2023



Demitido da Petrobras pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jean Paul Prates admitiu que está “triste” com sua saída. O executivo fez essa declaração ao deixar a companhia durante a tarde desta quarta-feira (15). A demissão ocorreu devido a conflitos com o governo, levando à sua substituição por Magda Chambriard, ex-diretora da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Prates é filiado ao PT e ocupava o cargo de senador antes de assumir a Petrobras, mas agora não tem certeza se permanecerá no partido após sua saída. Ao deixar a sede da estatal, ele foi aplaudido pelos funcionários e fez uma breve avaliação de sua gestão. O ex-presidente da petrolífera destacou que uma de suas principais missões foi estabelecer uma política de preços para os combustíveis, atendendo a um pedido de Lula para “abrasileirar os preços”. Além disso, Prates mencionou algumas das principais iniciativas operacionais e de gestão durante seu mandato, incluindo o retorno dos investimentos em transição energética. Ele enfatizou que não considera ter inimigos e afirmou que deixa uma Petrobras melhor para sua sucessora, Magda Chambriard.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA