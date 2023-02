Justiça do Rio autoriza acionistas da Americanas a emprestar até R$ 2 bilhões para a empresa

Operação será estruturada a partir da emissão de debêntures

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Americanas poderá usar o dinheiro para continuar funcionando



A Justiça do Rio de Janeiro autorizou, nesta quinta-feira, 9, o financiamento de R$ 2 bilhões feito pelo trio de acionistas – Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira – da Americanas para a empresa. Conforme a decisão do juiz Paulo Assed Estefan, da 4ª Vara Empresarial da Comarca do Rio, a operação será estruturada a partir da emissão de debêntures – títulos de dívida. De acordo com a proposta, o ingresso dos recursos se daria em dois momentos. No primeiro, haverá “desembolso imediato e emergencial” de R$ 1 bilhão pelos acionistas de referência. O trio também deverá arcar com mais R$ 1 bilhão caso não haja outros credores interessados na participação no financiamento. O financiamento, conhecido pela sigla em inglês DIP, é usado em recuperações judiciais. Assim, a Americanas poderá usar o dinheiro para continuar funcionando e tem preferência de receber em relação aos demais credores quando a companhia voltar a pagar suas dívidas. “Em conjunto com outras fontes de recursos que estão sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, explicou a varejista em comunicado ao mercado.