Justiça libera R$ 1,17 bilhão em valores atrasados para pensionistas e aposentados no INSS

Beneficiários deverão realizar consulta nos portais do Tribunal Regional Federal com jurisdição em seus Estados para saberem quando os valores serão disponibilizados para saque

RONALDO SILVA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Decisão foi tomada pelo Conselho da Justiça Federal



O Conselho da Justiça Federal (CJF) liberou R$ 1,17 bilhão em valores atrasados do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para pensionistas e aposentados. O valor se refere ao pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs), que foram autuadas em julho de 2021. A decisão do CJF afirma que 78.633 beneficiários e 62.971 processos serão contemplados pela verba liberada nesta terça-feira, 24. Os beneficiários deverão realizar uma consulta no Portal do Tribunal Regional Federal (TRF) da região em que reside para saber quando os valores serão liberados para o saque.

Confira abaixo quanto foi liberado para cada um dos TRFs:

TRF da 1ª Região Jurisdição: AC, AM, AP, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PA, PI, RO, RR e TO Valor (previdenciárias e assistenciais): R$ 408.860.450,66



TRF da 2ª Região Jurisdição: RJ e ES Valor (previdenciárias e assistenciais): R$ 102.404.034,39



TRF da 3ª Região Jurisdição: SP e MG Valor (previdenciárias e assistenciais): R$ 187.451.874,63



TRF da 4ª Região Jurisdição: RS, PR e SC Valor (previdenciárias e assistenciais): R$ 308.613.565,33