Lira faz reuniões para encontrar soluções para o preço dos combustíveis

Cleia Viana/Câmara dos Deputados Arthur Lira passará o fim de semana em reunIões para falar sobre a alta do combustível



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), deve passar o final de semana em reuniões para buscar soluções para tentar resolver a questão do preço dos combustíveis. Será discutida a criação de um fundo estabilizador para conter a alta do preço, além da questão do ICMS e o valor do gás de cozinha. Nesta sexta-feira, 1º, o deputado se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para tratar do assunto. Uma reunião de líderes também será realizada nesta segunda-feira, 4, para definir a questão. Lira já afirmou algumas vezes que vai buscar alternativas para reduzir o preço do gás e dos combustíveis. Na semana passada, o parlamentar disse que o Brasil “não pode tolerar” a gasolina a quase R$ 7 e o gás a R$ 120.