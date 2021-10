Capitais brasileiras registram protestos contra Bolsonaro

Políticos da oposição, como Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL) confirmaram presença nas manifestações; em São Paulo, ato está marcado para as 14h

LORANDO LABBE/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Manifestantes pedem 'Fora Bolsonaro' em ato no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 2



Cidades brasileiras registram, neste sábado, 2, atos contra o presidente Jair Bolsonaro, as privatizações, a política econômica do governo, além da condução da pandemia da Covid-19 e outras reinvindicações. Os protestos, previstos em 305 cidades de todos os Estados e do Distrito Federal, além de 18 países, foram articulados por nove partidos — PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, Rede, PV, Cidadania e Solidariedade — e pelo movimento Direitos Já! Políticos da oposição, como Ciro Gomes (PDT), Fernando Haddad (PT) e Guilherme Boulos (PSOL) confirmaram presença. “Fora Bolsonaro é um grito simples que deve unir todos os democratas desse país. O processo de impeachment exige que o presidente tenha cometido de caso pensado crime de responsabilidade, e Bolsonaro é um criminoso repetido que atenta contra a democracia e mata centenas de milhares de brasileiros”, disse Ciro em discurso no Rio de Janeiro.

Capitais como Recife, Salvador, Fortaleza, Goiânia, Teresina e São Luís já registram a presença de pessoas nas ruas. Em São Paulo, o protesto está marcado para começar as 14h, na Avenida Paulista, e terminar por volta das 17h. Uma estrutura que inclui o trio elétrico Demolidor, de 24 metros de comprimento, conhecido de foliões nos carnavais em Salvador e São Paulo, será o palco principal. Além disso, outros dois trios elétricos menores estarão no local, cujos valores foram custeados por uma “vaquinha” via Pix entre as entidades organizadoras. No Rio de Janeiro, manifestantes ocupam o centro da cidade desde a manhã de hoje em um ato que conta com a participação de diversos movimentos sociais e centrais sindicais, que marcham da Igreja da Candelária em direção à Cinelândia. Diversos cartazes pedem o impeachment de Bolsonaro.

