‘Livros de economia estão superados’, diz Lula ao defender ‘nova mentalidade’ para distribuição de renda

Presidente defendeu que o governo atue em favor da população e trabalhe para reduzir desigualdades sociais e os níveis de pobreza

GESIVAL NOGUEIRA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Pautas sociais e diminuição da pobreza são pautas prioritárias no Governo Lula



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a defender o investimento público em benefícios sociais para retirar a população mais vulnerável da pobreza. Nesta segunda-feira, 20, 0 petista criticou a maneira tradicional de realizar políticas econômicas, indicando a necessidade de mudar a mentalidade dos governantes sobre o uso de recursos públicos. “Se o Estado é capaz de conviver com dívida de R$ 1,7 trilhão que as pessoas devem à Previdência, devem à Receita, por que não podem conviver com um pouco de subsídio para o povo pobre se transformar em menos pobre, virar cidadão de classe média, poder virar um consumidor de padrão médio e esse país poder voltar a crescer? Quem tem que mudar, na verdade, é a nossa cabeça. Os livros de economia estão superados. É preciso criar uma nova mentalidade sobre a razão da gente governar”, afirmou. Na data, o governo anunciou o lançamento do pacote pela Igualdade Racial e a retomada do programa Mais Médicos para o Brasil como parte das iniciativas sociais apoiadas pela gestão para diminuir a pobreza no país.