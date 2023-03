Alckmin diz que ‘nada justifica’ juro real de 8% e afirma que ‘inflação tira do mais pobre e dá para o mais rico’

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin , criticou o patamar de juros da economia brasileira nesta segunda-feira, 20. Durante participação em seminário promovido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) , ele declarou que não há nada que justifique o juros real de 8% no Brasil e que é preciso que o país trabalhe para se desenvolver com estabilidade, mas sem retomar a alta da inflação. “Não pode voltar a inflação. Inflação não é socialmente neutra, ela tira do mais pobre para os mais ricos”, discursou. De acordo com uma pesquisa realizada pela MoneYou e pela Infinity Asset Management em fevereiro, o Brasil é o país com a maior taxa de juros reais do mundo há pelo menos nove meses. Alckmin ainda revelou que o governo deve encaminhar ao Congresso o projeto da nova âncora fiscal nos próximos dias e que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está empenhado na aprovação da reforma tributária. O vice-presidente ainda defendeu a reoneração dos combustíveis realizada pelo governo e iniciativas voltadas para o desenvolvimento inclusivo, citando como exemplo o aumento real do salário mínimo.