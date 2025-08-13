Lula assina MP e afirma: ‘Soberania do Brasil é intocável’

Iniciativa estabelece um pacote inicial de apoio às empresas nacionais afetadas, com destaque para uma linha de crédito de R$ 30 bilhões

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Lula assina MP contra tarifaço de Trump



Em resposta à sobretaxa de até 50% sobre produtos brasileiros anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (13), a Medida Provisória (MP) “Brasil Soberano”. A iniciativa estabelece um pacote inicial de apoio às empresas nacionais afetadas, com destaque para uma linha de crédito de R$ 30 bilhões.

A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília. A principal medida visa mitigar os impactos econômicos da decisão norte-americana, que atinge setores estratégicos como aço, alumínio e produtos agrícolas. O crédito de R$ 30 bilhões será destinado prioritariamente a pequenas empresas exportadoras, que são consideradas as mais vulneráveis ao aumento tarifário.

Além da assinatura das medidas, Lula declarou que ‘não há justificativa para sanções ao Brasil’ e que ‘soberania do Brasil é intocável”. Presidente também anunciou acordos de dois anos com a Filipinas para a venda de carne e miúdos de boi.

Em atualização