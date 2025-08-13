Jovem Pan > Notícias > Política > Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália

Carla Zambelli passa mal ao chegar à audiência de processo de extradição na Itália

Defesa da deputada alega questões de saúde e pede que ela aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade

  • Por Jovem Pan
  • 13/08/2025 11h21
  • BlueSky
FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Coletiva com a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na capital paulista Carla Zambelli foi condenada pelo STF por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) passou mal ao chegar à audiência do Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, nesta quarta-feira (13). A informação é da TV Globo. A audiência integra o processo de extradição da parlamentar. A defesa de Zambelli alega questões de saúde e pede que a deputada federal aguarde a decisão sobre a extradição em liberdade. Como mostrou o Estadão, o processo de extradição de Zambelli pode durar de um ano e meio a dois anos.

Carla Zambelli foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ter pedido a um hacker a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para emitir um mandado de prisão falso contra o ministro da Corte Alexandre de Moraes. A sentença também determina a perda do cargo na Câmara.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Após a condenação, a parlamentar fugiu do país, passando a ser foragida da Justiça brasileira. Ela foi presa na Itália em 29 de julho. A deputada federal está detida na penitenciária de Rebibbia, em Roma.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

No Senado, Steven Levitsky elogia STF na defesa da democracia brasileira
Alexandre de Moraes nega pedido de arquivamento da investigação da 'Abin Paralela'
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >