Lula celebra dados econômicos e diz que ‘Natal de 2025 será farto’

Por meio de seu perfil no X (ex-Twitter), chefe do Executivo disse que este ano “vai se consolidando como um [período] de avanços e conquistas para o povo brasileiro”

Ricardo Stuckert/PR Lula ainda falou sobre a isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou neste domingo (14) os dados econômicos registrados pela gestão neste ano. Por meio de seu perfil no X (antigo Twitter), o chefe do Executivo também destacou a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, que entra em vigor em 2026.

“[O ano de] 2025 vai se consolidando como um [período] de avanços e conquistas para o povo brasileiro, com mais oportunidades de emprego e aumento de renda, o natal em família será mais farto, nada mais justo para quem trabalhou duro o ano inteiro”, escreveu Lula.

O chefe do Executivo também afirmou que a isenção do imposto de renda “vai beneficiar ainda mais os trabalhadores brasileiros”. “Um círculo virtuoso, onde ganha o povo e a economia brasileira”, disse.

Segundo dados do IBGE (Instituto de Geografia e Estatística) divulgados no início do mês, mais de 8,6 milhões de brasileiros saíram da linha da pobreza em 2024, alcançando o menor nível já registrado desde 2012.

Em novembro, o IBGE também divulgou que a taxa de desemprego no país caiu para 5,4%, menor nível da série histórica iniciada em 2012.