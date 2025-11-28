Taxa de desemprego cai para 5,4% e atinge menor nível da série histórica, informa IBGE

População desocupada recua para 5,9 milhões, com queda de 3,4% no trimestre encerrado em outubro; os dados são da Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira (28)

A taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o período móvel anterior, segundo a Pnad Contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28). O índice representa o menor nível da série histórica, iniciada em 2012.

No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego apurada pela Pnad Contínua era de 6,2%. Já no trimestre encerrado em setembro, o índice estava em 5,6%.

A renda média real do trabalhador alcançou R$ 3.528 no trimestre até outubro, uma alta de 3,9% na comparação anual. A massa de renda real habitual dos ocupados chegou a R$ 357,3 bilhões, avanço de 5% frente ao mesmo trimestre de 2023.

O número de ocupados atingiu 5,910 milhões, menor contingente da série histórica. Esse total de pessoas representa queda de 11,8% (menos 788 mil pessoas procurando emprego) em relação ao mesmo trimestre de 2024.

Além disso, o total de ocupados com carteira assinada chegou a 39,182 milhões, outro recorde da pesquisa.

