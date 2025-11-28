Taxa de desemprego cai para 5,4% e atinge menor nível da série histórica, informa IBGE
População desocupada recua para 5,9 milhões, com queda de 3,4% no trimestre encerrado em outubro; os dados são da Pnad Contínua, divulgada nesta sexta-feira (28)
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, na comparação com o período móvel anterior, segundo a Pnad Contínua divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (28). O índice representa o menor nível da série histórica, iniciada em 2012.
No mesmo período do ano passado, a taxa de desemprego apurada pela Pnad Contínua era de 6,2%. Já no trimestre encerrado em setembro, o índice estava em 5,6%.
A renda média real do trabalhador alcançou R$ 3.528 no trimestre até outubro, uma alta de 3,9% na comparação anual. A massa de renda real habitual dos ocupados chegou a R$ 357,3 bilhões, avanço de 5% frente ao mesmo trimestre de 2023.
O número de ocupados atingiu 5,910 milhões, menor contingente da série histórica. Esse total de pessoas representa queda de 11,8% (menos 788 mil pessoas procurando emprego) em relação ao mesmo trimestre de 2024.
Além disso, o total de ocupados com carteira assinada chegou a 39,182 milhões, outro recorde da pesquisa.
O que é desemprego
O desemprego, de forma simplificada, se refere às pessoas com idade para trabalhar (acima de 14 anos) que não estão trabalhando, mas estão disponíveis e tentam encontrar trabalho. Assim, para alguém ser considerado desempregado, não basta não possuir um emprego.
