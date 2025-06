Lula celebra recorde de passageiros em aeroportos brasileiros no primeiro semestre de 2025

Segundo dados da Anac, mais de 51 milhões de pessoas circularam entre janeiro e maio; presidente aponta retomada do setor aéreo e força da economia

Ricardo Stuckert / PR Presidente comemorou que o país registrou um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2024



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comemorou nesta quarta-feira (25) o recorde de movimentação nos aeroportos brasileiros no início de 2025. De acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), mais de 51 milhões de passageiros circularam entre janeiro e maio deste ano — o maior número já registrado para o período na série histórica.“O Brasil bateu mais um recorde”, afirmou Lula em publicação nas redes sociais. “Tivemos um crescimento de 10% em relação ao mesmo período do ano passado, o que mostra a retomada do setor e a força da nossa economia.”

Os dados fazem parte do Relatório de Demanda e Oferta, publicado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. Segundo o levantamento, os voos domésticos foram responsáveis por quase 39 milhões de passageiros no período, o que representa um aumento de 8% em relação a 2024. Já os voos internacionais movimentaram mais de 11 milhões de pessoas, com alta de quase 16%.

Somente no mês de maio, os aeroportos brasileiros registraram 8,2 milhões de passageiros em voos nacionais — crescimento de 14% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. O Ministério dos Portos e Aeroportos atribui o avanço à recuperação gradual do setor aéreo após os impactos da pandemia, além do aumento da demanda turística e dos esforços para ampliar a conectividade entre regiões.