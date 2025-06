Nunes presenteia papa Leão XIV com camiseta do Palmeiras e raquete de Bia Haddad

Prefeito de São Paulo está em viagem oficial na Itália e também já esteve em Milão

Reprodução/Instagram/@prefeitoricardonunes Além da gestão de resíduos, o prefeito mencionou a importância do transporte público em Milão



Em uma visita oficial ao Vaticano, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, teve a oportunidade de presentear o Papa Leão XIV com uma raquete da renomada tenista Bia Haddad, além de um quadro e uma bandeira da capital paulista, além de uma camisa do Palmeiras. Durante a visita, Ricardo Nunes enfatizou a relevância da parceria entre São Paulo e Milão, especialmente no que tange à gestão de resíduos sólidos.

Ele destacou que Milão é uma das cidades mais avançadas do mundo nesse aspecto, e que a troca de tecnologia e informações entre as duas metrópoles será extremamente benéfica para São Paulo. Além da gestão de resíduos, o prefeito mencionou a importância do transporte público em Milão, que também será um ponto de cooperação entre as cidades.