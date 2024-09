Lula critica Campos Neto por falas sobre o salário mínimo

Presidente afirmou que não é aceitável que dirigentes do BC se oponham a um aumento real do benefício, argumentando que a medida gera descontrole da inflação

Ricardo Stuckert/PR Lula participa da cerimônia de inauguração do Complexo de Energias Boaventura



O presidente Lula voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante a inauguração do complexo de energias Boaventura da Petrobras em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Lula afirmou que não é aceitável que dirigentes do BC se oponham a um aumento real do salário mínimo, argumentando que a medida gera descontrole da inflação. O presidente classificou as críticas aos reajustes como sinais de insensatez e desumanidade, questionando a formação e as crenças dos críticos.

Durante o evento, Lula também comentou sobre sua própria escolaridade, afirmando que não teria condições de prestar um concurso público para trabalhar na Petrobras, mas que a população brasileira é mais inteligente do que quem presta concurso, pois o elegeu presidente da República. Ele destacou que, apesar de não ser petroleiro por formação, estava na Petrobras representando o povo que o escolheu. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também causou polêmica ao associar mulheres à ocorrência de acidentes domésticos ao falar sobre a ampliação do auxílio gás. Silveira mencionou que 4 milhões de famílias ainda cozinham com lenha, álcool e serragem, gerando impactos na saúde pública. Dados da Sociedade Brasileira de Queimaduras, no entanto, revelam que a maioria dos acidentes envolve homens.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA