Marçal manda recado a Boulos: ‘Você não senta na cadeira de prefeito em São Paulo’

Durante a sabatina da Jovem Pan para a Prefeitura de São Paulo, empreendedor se definiu como libertário e criticou políticos que, segundo ele, têm tendências comunistas

Reprodução/Jovem Pan News O candidato Pablo Marçal foi o convidado da Sabatina JP desta sexta-feira (13)



Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo, compartilhou suas opiniões sobre a Justiça e a política brasileiras durante sua participação na sabatina promovida pela Jovem Pan sobre a disputa eleitoral na capital paulista. Ele afirmou que não tem medo de enfrentar adversários, mas evita conflitos desnecessários. O candidato criticou a politização da Suprema Corte e a “fraqueza” do Congresso Nacional, que, segundo ele, está “de joelhos” para a Corte. Marçal recordou que sua candidatura à presidência em 2022 foi cancelada, mas que ele se alistou novamente e foi eleito deputado, embora seu mandato tenha sido derrubado.

O candidato se descreveu como um libertário, empreendedor e defensor de uma campanha sem uso de dinheiro público. Ele criticou a mídia e afirmou que jornalistas não deveriam tomar partido. Marçal também destacou que a pauta da direita inclui combater o aborto, defender a propriedade privada e a liberdade, e ser contra a censura. O candidato expressou preocupação com o comunismo, afirmando que “é uma praga que se instaurou na América Latina” e que, segundo ele, está sendo combatido por líderes como Javier Milei na Argentina e Nayib Bukele em El Salvador. Ele criticou o presidente Lula e outros políticos que teriam inclinações comunistas — entre eles seu adversário Guilherme Boulos, do PSOL.

“Um bebê que está na barriga de uma pessoa… Se os comunistas mandarem aqui, vão matar o bebê lá na barriga, sem defesa. Se a gente deixar o Boulos entrar, haverá descriminalização de droga. É o que ele prega a vida inteira, só que agora ele está [se fazendo] de santo. ‘Aqui você não senta essa bunda na cadeira de prefeito’. Está chegando no fim o reinado do líder do comunismo, que é o Luiz [Inácio Lula da Silva], o CEO da República. Ele já falou de regular vocês [jornalistas], mas vocês não falam nada. Vocês serão regulados se o comunismo for implantado aqui”, disse Marçal. “O comunismo é lindo para chegar, mas ninguém consegue tirar. Tem 50 países tentando derrubar quem? O cara da Venezuela, aquele comunista. Ele, com voto impresso, não mostra o negócio, não mostra o comprovante. Cinquenta países estão mandando ele mostrar o negócio, e ele não sai. Já passou um mês e a gente está calado. Essa que é a democracia? Eu já publiquei mais de 60 livros, um deles é a destruição do marxismo cultural. Esse povo está há mais de cem anos ‘comunizando’ o Ocidente. Vai lá no mundo árabe para você ver esse povo cair nessa conversa fiada. Vai no povo de Israel. Vai no povo japonês, que tem cultura, para ver se cai. Só a gente que cai nesses papo furado. Esses caras ingressaram dentro da Igreja Evangélica, dentro da Igreja Católica. E quem é evangélico ou católico sabe do que eu estou falando. Estão mudando as nossas bases.”