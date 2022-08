Lula defende reajuste anual da tabela do IR e isenção de renda até R$ 5 mil

Presidenciável pelo PT afirma que mudanças são avaliadas pela sua equipe; medida também foi defendida por Jair Bolsonaro em 2018, mas não saiu do papel

ROBERTO SUNGI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lula também falou sobre ampliação da faixa de isenção do IR em discurso para metalúrgicos



O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à Presidência pelo Partido dos Trabalhadores (PT), afirmou que a legenda estuda elevar a faixa de isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física até R$ 5 mil. A fala aconteceu durante entrevista a uma rádio em Minas Gerais nesta quarta-feira, 17. Segundo Lula, a mudança ainda passa por avaliação da equipe de seu programa de governo, uma vez que resulta em perda de arrecadação. No entanto, a proposta do petista, se eleito, é fazer o reajuste da tabela do IR anualmente. “Hoje é R$ 1,9 mil que as pessoas estão isentas, é preciso que a gente discuta uma outra faixa. Eu fico pensando por volta de R$ 5 mil. (…) Mas nós vamos ter que discutir, porque na hora que você fizer isso, você vai ter que deixar de arrecadar uma quantidade enorme de dinheiro que você vai ter que dizer de qual outra fonte você vai tirar recurso”, afirmou. Concorrente ao Palácio do Planalto e líder das pesquisas de intenções de voto, Lula também falou sobre ampliação da faixa de isenção do IR em discurso para metalúrgicos em São Bernardo do Campo. “A primeira medida que vou tomar quando ganhar as eleições será voltar aqui e dizer para vocês que vou reajustar a tabela do Imposto de Renda”, afirmou na ocasião, após criticar a política econômica do atual governo. Em 2018, o reajuste da tabela do IR também foi uma bandeira defendida por Jair Bolsonaro na campanha eleitoral, mas acabou não saindo do papel.