Lula se encontra com empresários e Bolsonaro participa de evento; confira a agenda dos candidatos à presidência

Candidatos participam de eventos e reuniões no segundo dia de campanha eleitoral

Montagem de fotos/Estadão Conteúdo/Presidência da República/Agência Brasil e Agência Senado Os quatro principais pré-candidatos à Presidência da República em 2022



Nesta quarta-feira, 17, se inicia o segundo dia de campanha dos candidatos à presidência da República. Ciro Gomes (PDT) participa de uma caminhada em Santana de Parnaíba, em São Paulo, às 7h20, e realiza gravação de material de campanha eleitoral pela tarde. Felipe D’Ávila (Novo) se encontra com representantes do Movimento Brasil Competitivo, às 12h, em São Paulo, e depois participa de uma caminhada no Ceagesp, às 15h. O presidente Jair Bolsonaro (PL) acompanha um evento na Confederação Nacional de Municípios, às 18h, em Brasília. O ex-presidente Lula (PT) se encontra com empresários, às 9h30. Simone Tebet (MDB) realiza uma visita à Creche Tia Tatá, às 9h30, em Brasília, e depois visita o Hospital e Maternidade Amparo Maternal, às 16h, em São Paulo. Sofia Manzano (PCB) participa de uma atividade sobre a luta antimanicomial na Sociedade Brasileira de Saúde Mental, às 13h, e concede entrevista para o Instituto de Educação Política e Cidadania, às 19h30. Soraya Thronicke (União Brasil) cumpre agenda no litoral de São Paulo em visita o projeto social Taysão, às 15h30, na Praia Grande, caminhada e corpo a corpo com eleitores no centro de São Vicente, às 16h30, e realiza um café com apoiadores de Santos, às 17h15. Vera Lúcia (PSTU) participa de reunião com sua equipe de campanha, às 9h.

*Com informações do repórter Victor Hugo Salina