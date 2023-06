Lula diz estar ‘confiante’ no PIB e que a economia brasileira vai ‘surpreender’ o FMI

Economia brasileira registrou alta de 1,9% no primeiro trimestre do ano, segundo IBGE

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O presidente Lula disse acredita que PIB irá crescer mais



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse acreditar que o Produto Interno Brunto (PIB) irá crescer acima das expectativas, ao comentar a alta de 1,9% no primeiro trimestre do ano, em relação aos últimos três meses de 2022. O resultado foi divulgado nesta manhã pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com os três meses do ano passado, o crescimento foi de 4%. “Estou confiante no PIB. Tenho dito ao companheiro Haddad que a gente vai crescer mais do que a estimativa que o FMI está fazendo”, disse Lula, em entrevista a jornalistas no Palácio do Itamaraty, nesta quinta-feira, 1º. Em sua última previsão sobre o crescimento do Brasil, o Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para baixo a projeção da economia do país em 2023, de 1,2% para 0,9%. “Eles [FMI] vão ficar surpresos com a nossa economia”, acrescentou o petista. A alta do PIB foi puxada pelo resultado positivo do setor agropecuário, que cresceu 21,6% no primeiro trimestre do ano em relação ao último período de 2022. O setor de serviço também teve destaque na economia, com crescimento de 0,6%. Mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também comentou os resultados e disse que o cenário econômico atual “abre uma janela” de “oportunidades” para a política monetária, o que poderia motivar a redução dos juros.