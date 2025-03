PT denuncia deputado Gustavo Gayer por ataques machistas a Gleisi Hoffmann

Além da ação do partido de Lula, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou a possibilidade de apresentar uma representação contra o parlamentar de Goiás

O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu formalizar uma denúncia no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás. A ação se baseia em alegações de quebra de decoro parlamentar, em razão de ataques considerados machistas e caluniosos direcionados à ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, nas redes sociais. O pedido foi protocolado pelo presidente do PT, o senador Humberto Costa, e menciona que outros membros do partido, incluindo o líder na Câmara, Lindbergh Farias, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também foram caluniados por ele.

Os comentários de Gayer provocaram uma reação negativa, especialmente entre as bancadas femininas do PT e a Secretaria de Mulheres do partido. O deputado fez uma provocação a Farias, utilizando uma declaração de Lula sobre Gleisi. “E aí, Lindbergh Farias. Vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para o Hugo Motta e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP [garota de programa]? Sua esposa sendo humilhada pelo seu chefe e você vai ficar calado?”, escreveu.

Além da ação do PT, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, manifestou a possibilidade de apresentar uma representação contra Gayer. “Estamos com os advogados analisando a representação sobre a fala do deputado federal, em relação a um episódio que envolve um deputado federal, um senador da República e uma ministra de Estado”, declarou.

