Lula diz que microeconomia ‘vai salvar’ o Brasil, sem ‘desprezar o macro’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou nesta segunda-feira (24) a relevância da microeconomia como motor do crescimento econômico do Brasil, sem desconsiderar a importância da macroeconomia. Em um discurso realizado em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, Lula refutou a noção de que o país não apresentará crescimento. “Não acreditem nessa bobagem da macroeconomia. ‘A economia não vai crescer, a economia não vai crescer’. Deixa a bola rolar. Nós entramos no governo, a economia ia crescer 0,8%, cresceu 3,2%. No ano passado ia crescer 1,5%, vai crescer 3,8%. E pode se preparar que vai crescer mais agora”. “Olhem para a microeconomia desse país, sem desprezar a macro. Mas é na microeconomia que a gente vai salvar esse país”, pontuou.

Durante sua fala, o presidente enfatizou a necessidade de uma distribuição mais justa de renda, ressaltando que a maior parte da população destina seus recursos à compra de alimentos. Essa dinâmica, segundo ele, é fundamental para o aquecimento da economia, uma vez que o consumo é um dos principais motores do desenvolvimento econômico. Lula também fez um apelo aos pequenos empresários, sublinhando a importância de criar incentivos para esse segmento. Ele argumentou que é essencial discutir estratégias de proteção para esses empreendedores, lembrando que muitos que acreditam não precisar do apoio do Estado podem, em momentos críticos, acabar recorrendo a ele.

