Lula envia ao Senado em pedido formal indicação de Galípolo para a presidência do BC

Governo arquiteta para que sabatina seja realizada já na próxima semana

Raphael Ribeiro/BCB Galípolo atuará entre os anos de 2025 e 2028 como diretor do Banco Central



Publicado no Diário Oficial da União, o presidente Lula encaminhou formalmente ao Senado Federal a indicação de Gabriel Galípolo, nesta sexta-feira (30), para a presidência do Banco Central. Galípolo ficará no cargo entre 2025 a 2028. O anúncio do nome do diretor de Política Monetária já havia sido anunciado por Fernando Haddad, Ministro da Fazenda. O governo deseja que a sabatina de Galípolo seja feita na semana que vem, sendo a última de esforço concentrado no Senado. Com expectativa dos senadores é que pudesse ser dado na próxima terça-feira (3).

Também nesta sexta-feira (30), Lula disse que caso Galípolo defender o aumento da taxa de juros em certo momento, desde que haja um fundamento para tal decisão, ele entenderá. O mandatário teceu elogios ao diretor do Banco Central, o chamando de “extremamente competente” e de “um brasileiro que gosta do Brasil”.

“Ele (Galípolo) tem o perfil de uma pessoa competentíssima e um brasileiro que gosta do Brasil. É um jovem extremamente competente. Ele vai trabalhar com a autonomia que eu dei ao Meirelles, até porque agora ele tem mandato de quatro anos, o mesmo de um presidente da República. Dá o direito de fazer as coisas corretas. Se tiver que baixar juros, baixa. Se tiver que aumentar, aumenta. Vai ter que ter explicação, porque o BC tem que ter meta de crescimento também, senão não vamos a lugar algum”, disse.