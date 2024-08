Lula indica Gabriel Galípolo para suceder Campos Neto na presidência do Banco Central

O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad; Galípolo, que sempre foi o favorito na bolsa de apostas para o cargo, agora será sabatinado pelo Senado Federal

TON MOLINA/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Galípolo é formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com mestrado em economia política



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o economista Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária do Banco Central, para suceder Roberto Campos Neto na presidência da instituição. O anúncio foi feito no Palácio do Planalto pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Galípolo, que sempre foi o favorito na bolsa de apostas para o cargo, agora será sabatinado pelo Senado Federal. O cargo de Campos Neto à frente do BC se encerra em 31 de dezembro. Será a primeira substituição na presidência sob o sistema de mandatos fixos no Banco Central, iniciado em 2021, com a aprovação da lei de autonomia operacional da instituição.

Formado em economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com mestrado em economia política pela mesma instituição, Galípolo foi presidente do Banco Fator, entre 2017 e 2021, e se aproximou da cúpula petista no final de 2021, ainda antes da pré-campanha para as eleições presidenciais. Com a vitória de Lula, teve papel importante durante a transição.

No início do mandato, em janeiro de 2023, assumiu a Secretaria-Executiva da Fazenda, sendo o número 2 da pasta e atuando como braço direito do ministro Fernando Haddad. Em maio do mesmo ano, foi indicado para a diretoria de Política Monetária do Banco Central. Na semana passada, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que não via empecilhos para aprovar na Casa uma eventual indicação de Galípolo à presidência da autarquia.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira