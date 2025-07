Lula lança novo Plano Safra empresarial com investimento de R$ 516,2 bilhões

Programa contempla operações de custeio, comercialização e investimento para pequenos e médios produtores; Carlos Fávaro, ministro da Agricultura, diz que foi difícil oferecer recursos com Selic a 15% ao ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou o novo Plano Safra Empresarial para o período de 2025 a 2026, que contará com um investimento de R$ 516,2 bilhões. Esse valor representa um acréscimo de R$ 8 bilhões em comparação ao plano anterior. O lançamento ocorreu em um contexto em que a Advocacia Geral da União (AGU) recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) para validar um aumento do IOF, que foi rejeitado pelo Congresso Nacional. Durante o evento, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, expressou sua insatisfação com a elevação da taxa Selic para 15% ao ano.

Ele questionou a lógica por trás dessa decisão, especialmente considerando que a inflação está sob controle e a renda da população está em ascensão. “Confesso que achava muito difícil fazer esse Plano Safra hoje. Uma Selic de 15% ao ano, com todo respeito ao Galípolo, à equipe do Banco Central, mas não consigo entender como temos uma inflação controlada, gastos públicos controlados, ao contrário do que dizem fake news, e renda da população crescendo, desemprego caindo e uma Selic de 15%.”

Fávaro também se posicionou em relação às críticas feitas pela ex-ministra Tereza Cristina, que afirmou que o Plano Safra não teria alcançado recordes. Embora alguns parlamentares tenham comparecido ao evento, a liderança da Frente Parlamentar da Agricultura não esteve presente. O governo está incentivando os empresários a reavaliar suas relações com os colaboradores.

O novo Plano Safra Empresarial abrange operações de custeio, comercialização e investimento, com ênfase em práticas sustentáveis. Foram anunciadas medidas para a renegociação de dívidas, além da ampliação do Funcafé, que permitirá que beneficiários da agricultura familiar acessem o fundo mesmo com contratos ativos.

Produtores que adotarem práticas sustentáveis poderão se beneficiar de juros reduzidos, e a prorrogação do desconto de 0,5 ponto percentual na taxa de juros das operações de crédito rural se estenderá até junho de 2026.

