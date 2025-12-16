Lula pede ‘responsabilidade’ de Macron e Meloni para acordo Mercosul-UE

No sábado (20), Lula estará em Foz do Iguaçu, no Paraná, para fazer uma reunião da Unasul com participação da União Europeia; Ursula von der Leyen espera assinar o acordo durante a cúpula

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta terça-feira (16) o presidente da França, Emmanuel Macron, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que votam a favor do acordo entre Mercosul e União Europeia, em discussão há 26 anos. “Neste instante, a União Europeia está disposta a fazer o acordo, o Mercosul está disposto, e surgiu um pequeno problema”, disse Lula, durante reunião do Conselho de Participação Social, no Palácio do Planalto.

Nesta terça, o Parlamento Europeu aprovou, nesta terça-feira (16), uma série de medidas de proteção reforçada para os agricultores do bloco, com o objetivo de limitar o impacto do acordo de livre comércio com os países do Mercosul. As pretendem criar um mecanismo para supervisionar o impacto do acordo em produtos sensíveis como carne bovina, aves e açúcar.

“O presidente Macron, da França, está muito preocupado com os produtores rurais, que acham que vão perder competitividade na disputa com o Brasil, não estão querendo fazer o acordo agora porque o povo está meio rebelde na França”, disse Lula.

“Mesmo eu dizendo para ele que o Brasil não compete com os produtos agrícolas da França. Na verdade, são coisas diferentes, são qualidades diferentes e estamos cedendo mais do que eles”, acrescentou o mandatário, que espera que o “amigo” e primeira-ministra Meloni “assumam a responsabilidade”. “Espero que eles tragam a boa notícia de que vão assinar o acordo e que não vão ter medo, sabe, de perder competitividade com o povo brasileiro”, disse Lula.

Paris solicitou à União Europeia (UE) o adiamento da assinatura do pacto comercial, que Bruxelas gostaria de concretizar no próximo sábado (20) no Brasil. A França pede o adiamento da votação até 2026. No sábado (20), Lula estará em Foz do Iguaçu, no Paraná, para fazer uma reunião da Unasul com participação da União Europeia. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, espera assinar o tratado de livre comércio durante a reunião de cúpula do Mercosul, mas a presidente da Comissão precisa do aval prévio dos Estados-membros.