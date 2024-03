Lula pode afetar o lucro da Vale (VALE3)? Confira outra recomendação para buscar dividendos próximos de 10%

Risco político preocupa analista da Empiricus Research, mas casa de análise recomenda outra empresa do ramo da Vale para buscar lucro

rawpixel.com/Freepik Empiricus recomenda compra de uma outra empresa do setor da mineração e siderurgia



As ações da Vale (VALE3) vem caindo nos últimos dias, desde que a companhia se envolveu em mais uma “polêmica”. A empresa do ramo da mineração anunciou no último dia 8 que decidiu manter o CEO Eduardo Bartolomeo no cargo até o fim do ano. Desde então, os papéis da Vale já desvalorizaram mais de 9%. O mandato de Bartolomeo terminaria no fim de maio, e desde o começo do ano, se discute a respeito de sua sucessão. Em janeiro, o governo chegou a tentar emplacar Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, como sucessor de Bartolomeo. Na ocasião, as ações VALE3 também despencaram.

Para Henrique Cavalcante, analista de ações da Empiricus Research (empresa do Grupo BTG), o adiamento da escolha do novo CEO aparenta ser uma manobra para ganhar tempo de modo a conduzir o processo de sucessão com mais calma. O analista comentou o caso da Vale em entrevista ao programa Giro do Mercado. Segundo Henrique, o atraso também serve como “medida de boa vizinhança” para o governo. A Vale é uma empresa privatizada, mas opera suas minas por esquema de concessões da ANM (Agência Nacional de Mineração) — de modo que um bom relacionamento com o governo é bem quisto pela companhia.

Vale lembrar que no fim do mês passado, o presidente chegou a dizer que “a Vale não pode pensar que é dona do Brasil”, e que “as empresas brasileiras precisam estar de acordo com o entendimento de desenvolvimento do governo brasileiro.” Na visão de Henrique, embora Bartolomeo tenha se mostrado um CEO competente, o atraso do Conselho de Administração da Vale em decidir sua sucessão não muda o cenário de incerteza pelo qual a companhia passa. A situação coloca em questão a estratégia da companhia para o médio prazo, diz Henrique Cavalcante.

O risco político preocupa o analista, pela possibilidade que um aliado do governo acabe se tornando CEO — e o lucro da empresa fique em segundo plano. Além disso, os resultados da Vale sofreram com o impacto da desaceleração da demanda global por minério de ferro, muito por consequência da dificuldade de crescimento da economia chinesa. Por conta desses fatores, atualmente a Empiricus Research não tem recomendação de compra para a Vale. Diz o analista:

“A gente tem uma posição neutra hoje na casa porque a gente não consegue ver ventos positivos mais claros para manter uma posição comprada. (…) O horizonte ficou ainda mais difícil para a Vale.”

Recomendação: confira a empresa que pode entregar ‘yields próximos a 10%’

Embora os analistas da Empiricus Research considerem que agora não é o momento propício para investir em VALE3, a casa de análise tem recomendação de compra de uma outra empresa do setor da mineração e siderurgia. A ação faz parte do portfólio composto por boas pagadoras de dividendos, selecionadas pela equipe de analistas da casa. Segundo as projeções, os yields da ação ficam próximos a 10%, incluindo recompras nos próximos anos.

Além disso, os analistas salientam que a companhia tem margens resilientes e baixo endividamento, além de seguir gerando caixa e distribuindo bons proventos a seus acionistas mesmo em meio às dificuldades do setor. E, é claro, é importante ressaltar que a escolha da Empiricus Research não corre risco político, como é o caso da Vale. As ações recomendadas pela equipe de análise da Empiricus Research também estão negociando a múltiplos atrativos, então a recomendação é comprar agora para poder surfar o upside e os futuros dividendos.

Não perca nenhuma novidade sobre a Vale

Para ficar sabendo sobre os próximos desdobramentos do caso da Vale e estar a par sobre tudo que afeta o seu bolso, é só acompanhar o Giro do Mercado. O programa diário traz os analistas da maior casa de análise independente do Brasil, a Empiricus Research, para discutir os acontecimentos mais recentes do mercado. Você pode conferir o programa onde Henrique Cavalcante falou sobre a Vale abaixo:

