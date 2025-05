Lula recebe presidente angolano e defende retomada de linhas de financiamento na África: ‘Angola é bom pagador’

‘Ninguém tem que ter medo de vender ou emprestar para Angola’, disse o petista, durante encontro com João Lourenço no Palácio do Planalto

Ricardo Stuckert / PR Lula e Janja posam para foto com João Lourenço, presidente de Angol, e Ana Dias Lourenço, primeira-dama do país africano



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta sexta-feira (23), no Palácio do Planalto, o presidente de Angola, João Lourenço, em visita de Estado durante a Semana da África no Brasil. O encontro reforçou os laços históricos e diplomáticos entre os dois países e sinalizou uma nova etapa de cooperação econômica. Durante a reunião, Lula anunciou que o Brasil deve retomar linhas de financiamento à exportação voltadas a projetos em Angola, com apoio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). Ele ressaltou que Angola é um parceiro confiável, lembrando que o país africano quitou sua dívida com o Brasil cinco anos antes do vencimento. “Ninguém tem que ter medo de vender ou emprestar para Angola. Eles são cumpridores dos seus deveres”, afirmou.

O presidente brasileiro também destacou o papel da Petrobras, defendendo que a estatal volte a atuar de forma ativa na prospecção de petróleo e gás no continente africano. Além disso, prometeu interceder junto à Embraer e ao BNDES para viabilizar a venda de três cargueiros KC-390 à Força Aérea Angolana. Segundo Lula, a Embraer também está pronta para apoiar a modernização da frota aérea e naval de Angola.

João Lourenço agradeceu o apoio brasileiro e afirmou que deseja ampliar os investimentos privados do Brasil em Angola, especialmente em infraestrutura, energia, estradas e portos. “Confiamos que o Brasil abrirá novamente as linhas de crédito à exportação. Acreditamos que isso vai acontecer”, disse.

Brasil e Angola compartilham laços históricos profundos. Ambos foram colônias de Portugal e hoje integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP). O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência angolana, em 1975, e desde 2010 Angola é considerada um parceiro estratégico da política externa brasileira, ao lado de África do Sul e Egito.

Atualmente, Angola abriga a maior comunidade brasileira no continente africano, com cerca de 25 mil pessoas. O país também é um dos principais parceiros comerciais do Brasil na África. Em 2024, o comércio bilateral somou mais de US$ 1,5 bilhão, com destaque para as exportações brasileiras de carnes e as importações de petróleo angolano. A visita de João Lourenço ocorre poucos meses após Lula ter visitado Angola em 2023.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA