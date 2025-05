‘Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu’, diz Lula sobre Sebastião Salgado

Presidente destacou o compromisso do fotógrafo com a denúncia das desigualdades e disse que sua obra ‘continuará sendo um clamor pela solidariedade’

A morte do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado, aos 81 anos, nesta sexta-feira (23), gerou forte comoção no Brasil e no exterior. Reconhecido mundialmente por retratar a realidade de populações marginalizadas e denunciar injustiças sociais por meio da fotografia, Salgado enfrentava problemas de saúde causados por uma malária contraída nos anos 1990. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou publicamente a perda durante um evento com o presidente de Angola, João Lourenço, no Palácio do Planalto.

“Se não o maior, um dos maiores e melhores fotógrafos que o mundo já produziu”, declarou Lula, pedindo um minuto de silêncio em homenagem ao artista. Em suas redes sociais, o presidente destacou o compromisso de Salgado com a denúncia das desigualdades e disse que sua obra “continuará sendo um clamor pela solidariedade”.

A morte foi confirmada pelo Instituto Terra, organização ambiental fundada por Salgado e sua esposa, Lélia Deluiz Wanick Salgado. Em nota, a entidade afirmou que o fotógrafo foi “muito mais do que um dos maiores de nosso tempo” e destacou sua contribuição à restauração ambiental e ao pensamento humanista. “Sua lente revelou o mundo e suas contradições; sua vida, o poder da ação transformadora”, disse o comunicado.

Sebastião Salgado nasceu em 1944 na vila de Conceição do Capim, no interior de Minas Gerais. Economista de formação, iniciou sua carreira na fotografia na década de 1970, transformando-se em um dos mais importantes nomes do fotojornalismo mundial. Entre seus projetos mais reconhecidos estão “Trabalhadores”, “Êxodos” e “Gênesis”.

Nos últimos anos, Salgado vivia em Paris e, mesmo debilitado, ainda mantinha atividades ligadas à arte. Uma exposição com mais de 400 obras suas está em cartaz na França, no centro cultural Les Franciscaines, em Deauville. O fotógrafo deixa a esposa, dois filhos — Juliano e Rodrigo — e dois netos. Seu legado permanece vivo na memória de admiradores e nas imagens que eternizaram realidades invisíveis a muitos.

