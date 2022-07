Lei pouco conhecida dos anos 90 obriga empresas a pagar alguns brasileiros; veja como você pode fazer parte do grupo

Através dos fundos imobiliários, legislação abre a possibilidade de praticamente qualquer pessoa ser dona de um pedacinho de grandes imóveis do país

Joel Santana/Pixabay Lei permite que brasileiros faturem R$ 500, R$ 1.000 ou até R$ 2.000 por mês sem precisar fazer hora extra ou "bico"



Dinheiro caindo na sua conta sem precisar trabalhar. Pode parecer mentira ou algum esquema, mas essa é uma possibilidade real, inclusive garantida por lei. Muita gente não sabe, mas alguns brasileiros têm direito a receber pagamentos recorrentes de um grupo de empresas, geralmente mensais, sem precisar levantar do sofá. Estou falando aqui da possibilidade de receber R$ 500, R$ 1.000, até R$ 2.000 por mês sem precisar fazer hora extra no seu emprego ou arranjar um “bico”. Um dinheiro extra que pode se transformar em mais conforto, mais segurança e, por que não, mais luxo. Afinal, com mais dinheiro caindo todo mês você poderia fazer boas viagens nas férias, comer em bons restaurantes sem olhar o preço e até mesmo dar entrada no carro ou na casa dos seus sonhos.

E repito: isso tudo garantido por uma lei dos anos 90 pouco conhecida pela maioria dos brasileiros, que obriga algumas empresas do segmento imobiliário a distribuírem seus lucros para um grupo específico de brasileiros. Se você quer ter a chance de receber essa “bolada” todo mês, sem precisar trabalhar, fique atento. As informações contidas aqui podem mudar sua vida financeira.

Conheça a lei que pode mudar completamente sua vida financeira

Pouca gente sabe disso, mas em janeiro de 1999, o presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) assinou a Lei no 9.779 — que regulariza a distribuição de rendimentos dos chamados fundos imobiliários. A lei em questão diz respeito a um segmento bastante tradicional dos investimentos: os imóveis. Mais especificamente, através dos chamados fundos imobiliários, ela abre a possibilidade de praticamente qualquer pessoa ser dona de um pedacinho de grandes imóveis do país,

Sem precisar lidar com inquilinos

Sem pagar imposto de renda

Sem se preocupar com reformas

Sem precisar investir centenas de milhares de reais

… e com a garantia por lei de receber 95% dos resultados gerados por esses imóveis. Como você pode ver, a lei é de 1999 e garante a distribuição dos resultados, o que, na prática, pode gerar um “salário” para algumas pessoas sem precisar trabalhar — através dos aluguéis desses imóveis. Muitos brasileiros não fazem ideia de que uma lei assim existe. Estamos todos acostumados com um caminho mais tradicional para ganhar dinheiro: faculdade, carreira, aposentadoria etc. Acredite: esse não é o único caminho. Existem diversas formas simples e altamente lucrativas sem depender do seu tempo — e esse é um fator muito importante para o enriquecimento.

Entenda por que os fundos imobiliários têm o elemento fundamental que pode te deixar rico

A verdade é que a grande maioria das pessoas não vai enriquecer trabalhando em um emprego normal, de carteira assinada — mesmo aquelas que ganham muito bem. Simplesmente porque quem trabalha troca tempo por dinheiro. E o tempo é um recurso limitado. Você só tem 24 horas em um dia, nunca mais do que isso. Portanto, por mais que sua hora valesse 1.000 reais, você ainda precisaria trabalhar 1.000 horas para juntar R$ 1 milhão.

Por isso os aluguéis são tão interessantes: eles são uma fonte de renda que não dependem do seu tempo. Com os fundos imobiliários, você pode, literalmente, ganhar dinheiro dormindo, enquanto seu dinheiro trabalha para você. Esse, inclusive, é um dos motes do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett: “Se você não encontrar um jeito de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer”. É por isso que tantos brasileiros têm o sonho de ter vários imóveis para poder se aposentar com uma boa renda mensal. Com os fundos imobiliários, você pode fazer a mesma coisa sem precisar ter os imóveis.

Você gosta de imóveis? Os fundos imobiliários têm todas as vantagens dos imóveis sem desvantagens; entenda

De maneira prática, através dos FIIs você pode pegar toda a parte boa do investimento em imóveis e eliminar a parte ruim. Ou seja, através dos fundos imobiliários você pode:

Ganhar dinheiro de forma mensal sem precisar trabalhar

Contar com a segurança e a tradicionalidade dos imóveis

Proteger seu patrimônio contra a inflação

E tudo isso:

Sem precisar pagar imposto de renda (FIIs são isentos)

Sem precisar lidar com inquilinos

Sem precisar sequer morar no mesmo estado do imóvel

É realmente o melhor dos dois mundos. Muitos brasileiros poderiam ter suas vidas financeiras completamente transformadas se soubessem do potencial dos fundos imobiliários. Infelizmente, a educação financeira no nosso país ainda é negligenciada, com a grande maioria dos brasileiros ainda deixando dinheiro na poupança — uma aplicação que perde para inflação todos os meses. Mas isso pode estar prestes a mudar — e você pode ganhar um bom dinheiro com isso.

Relatório gratuito abre a ‘caixa preta’ dos fundos imobiliários brasileiros

Se você se interessou pelo potencial dos fundos imobiliários, deve estar pensando qual o próximo passo. Como comprar fundos imobiliários? Quais são os fundos de maior potencial em junho de 2022? Se é só isso que você precisa para investir seguindo essa estratégia, não existem mais desculpas. A plataforma de investimentos Vitreo, uma das principais do país, acaba de liberar gratuitamente um relatório completo com 0s 3 fundos imobiliários mais quentes e com alto potencial de pagamentos mensais.

QUERO ACESSAR O RELATÓRIO GRATUITO

Isso porque estamos vivendo um momento histórico no mercado de fundos imobiliários. Uma verdadeira oportunidade de ouro. As distorções causadas pela pandemia deixaram alguns FIIs extremamente baratos. Na prática, é como se você pudesse comprar um imóvel com descontos absurdos. Muitos imóveis dos principais FIIs do país sofreram bastante com a pandemia devido à limitação de circulação e desaceleração da economia. Agora, com a retomada quase total da normalidade, muitos desses imóveis ainda não recuperaram seus “preços justos”, o que torna o momento atual um ponto de entrada praticamente inadiável. Algo que podemos demorar para ver acontecendo novamente.

Cada R$ 1.000 investidos nesse fundo imobiliário se transformaram em R$ 11.450

Por isso, esses são ativos que, além de terem o potencial de gerar uma boa renda mensal, também podem botar um bom dinheiro na sua conta apenas com sua valorização.Da mesma forma que você ganha dinheiro com aluguel ou com a valorização do imóvel, os FIIs também proporcionam os dois tipos de ganho. Mas, aqui, o potencial é realmente brutal. Isso porque o aumento recente da taxa de juros no país fez com que alguns FIIs ficassem extremamente baratos.

Nos últimos 6 meses um fundo imobiliário desconhecido valorizou 1.045% e multiplicou o dinheiro investido por mais de 11 vezes. Ou seja, além de receber os pagamentos mensais, você também poderia transformar cada R$ 1.000 investidos nesse FII em R$ 11.450. Mil reais poderiam se transformar em mais de 11 mil. Existe algum motivo para ficar de fora disso? Não tem pegadinha. Essa é uma recomendação rápida e prática pra você começar ainda hoje a investir nesses imóveis — para ter a chance de, em algum tempo, viver de renda com aluguéis.

A medida faz parte de uma campanha da Vitreo, uma das principais plataformas de investimento do país, que inclusive faz parte do grupo BTG, maior banco de investimentos da América Latina. A ideia é disseminar o conhecimento sobre o potencial gigantesco dessa estratégia para mais brasileiros. Muitas pessoas poderiam estar ganhando bastante dinheiro com isso, mas optam por deixar seu suado dinheiro em aplicações que dão prejuízo, como a poupança.

Isso precisa acabar. E é por isso que a Vitreo está promovendo essa campanha ousada de disseminação da educação financeira. Então, resumindo, a ideia é simples: você clica no link, se cadastra e recebe no seu email o nome dos 3 fundos. Aí é só investir e pronto: os aluguéis já vão pingar na sua conta mais rápido do que você pensa. Para fazer seu cadastro e receber os 3 nomes, é só clicar no link abaixo.

