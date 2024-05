Magda Chambriard é nomeada presidente da Petrobras

Engenheira substitui Jean Paul Prates, demitido pelo presidente Lula no último dia 14 de maio após desentendimentos sobre a gestão da petrolífera

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (24) a nomeação de Magda Chambriard como nova diretora-presidente da companhia. A engenheira, que fez carreira na empresa e foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), assumiu o cargo imediatamente, sem a necessidade de convocação de assembleia de acionistas. A decisão foi aprovada pelo conselho de administração da estatal, que também a elegeu como membro do colegiado. Chambriard substitui Jean Paul Prates, demitido pelo presidente Lula no último dia 14 de maio após desentendimentos sobre a gestão da Petrobras. A trajetória profissional e conhecimento do mercado de petróleo e gás da nova CEO são vistos como pontos positivos para a empresa, que busca se reestruturar e retomar o crescimento após um período conturbado. “Magda Chambriard tomou posse em ambos cargos nesta data e passou a integrar o Conselho imediatamente, não sendo necessária a convocação de Assembleia de Acionistas para esse fim”, afirmou a Petrobras em nota.

Na última quarta-feira (22), o Comitê de Pessoas do Conselho de Administração da Petrobras já havia avalizado a indicação de Magda para o novo cargo. Uma das principais missões da nova presidente da empresa será acelera investimentos em diversas áreas, como refinarias, fertilizantes e na indústria naval. Uma das queixas do presidente Lula era que aportes e obras, na gestão de Prates, caminhavam lentamente.

