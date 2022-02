Mais de 20 milhões já usaram novo site do BC para buscar valores esquecidos

Plataforma permite que pessoas e empresas pesquisem saldos pendentes em instituições financeiras

Adriano Machado/Reuters Nova plataforma do BC permite pesquisar valores esquecidos em instituições financeiras



O Banco Central (BC) informou nesta segunda-feira, 14, que a plataforma para a pesquisa de valores esquecidos em instituições financeiras foi acessada por 20.561.481 CPFs e CNPJs nas primeiras 12 horas de operação. O novo site do Sistema Valores a Receber voltou a funcionar nesta madrugada. O sistema de busca foi suspenso no fim de janeiro após sair do ar devido ao grande número de acessos. Neste primeiro momento, a plataforma permite pesquisar apenas se o usuário possui algum dinheiro esquecido em bancos. Para consultar, basta digitar o CPF ou o CNPJ, mais a data de nascimento ou o dia de abertura da empresa. Caso tenha valores a receber, o usuário será informado a data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas serão agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa (veja o calendário abaixo).

Caso a pessoa não compareça na data estipulada, ela deve voltar no sábado da repescagem, conforme o calendário. A repescagem vai funcionar das 4h à meia-noite. O BC informou que, caso o usuário também perca o sábado de repescagem, será possível consultar ou solicitar o resgate do saldo a partir de 28 de março. “Mesmo se você não consultar ou solicitar o resgate do saldo existente em todas essas datas, não se preocupe, pois isso não afeta seu direito sobre os recursos a devolver. Eles são seus e continuarão guardados pelas instituições financeiras o tempo que for necessário, esperando até que você solicite o resgate”, informou a autoridade monetária. Os pagamentos serão realizados através da plataforma Pix para a conta indicada pelo usuário. De acordo com o BC, os valores “encontrados” serão transferidos a partir de 7 de março.

O BC também informou que usuários que não tiveram valores encontrados na primeira etapa da consulta por valores esquecidos em instituições financeiras devem retornar ao site a partir de 2 de maio para uma nova pesquisa. Conforme a autoridade monetária, neste primeiro momento estão sendo localizados valores em contas-correntes, poupanças, consórcio, cotas de capital e operações de crédito. Esta etapa corresponde a metade dos R$ 8 bilhões estimados pelo BC em saldo disponível. A segunda etapa da pesquisa irá mapear valores esquecidos em tarifas cobradas de forma indevida, recursos não recolhidos no Fundo Garantidor de Crédito (FGC), contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, entre outros.

O Banco Central ainda alertou sobre possíveis golpes. A autoridade monetária ressaltou que toda a consulta deve ser feita apenas pelo site oficial, e que não envia links ou entra em contato com os usuários para tratar dos valores a receber ou confirmar dados pessoais. O BC ainda afirmou que apenas as instituições financeiras entrarão em contato com os usuários que não cadastraram a chave Pix no momento de solicitar a devolução do valor, mas que, mesmo nessa situação, o banco não pode solicitar dados pessoais ou a senha de acesso no sistema.

Veja o passo-a-passo para consultar e resgatar os valores na data e período de seu agendamento:

Se você ainda não tiver login Gov.br, faça seu cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br. É preciso de um cadastro Gov.br nível prata ou ouro para consultar e solicitar os recursos na data e período agendados ou na repescagem; Volte no site na data e período informados e use seu login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente; Se você perder sua data e período de resgate, acesse no sábado da repescagem das 4h às 24h, de acordo com o calendário; Se você também perder seu sábado de repescagem, acesso o site a partir de 28/03/2022 e use seu login Gov.br para acessar o sistema, consultar e solicitar o resgate do saldo existente.

Calendário de consulta e resgate de valores esquecidos