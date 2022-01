Banco Central suspende sistema de consultar valores devidos por bancos após site sair do ar

Lançamento do serviço gerou um aumento inesperado de acessos que fez o site sair do ar nesta terça-feira, 25

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Banco Central precisou tirar SVR do ar após site ficar sobrecarregado



O Banco Central decidiu suspender temporariamente o acesso ao Sistema de Valores a Receber (SVR) após o site da instituição sair do ar nesta terça-feira, 25. Em nota, o Banco Central explicou que o lançamento do serviço na última segunda-feira, 24, “gerou demanda de acessos muito acima da esperada, o que provocou instabilidade em sua página e também nos sites do BC”. Para conseguir estabilizar o site, o SVR precisou ser suspenso. A página continua fora do ar. “Estamos trabalhando para que o funcionamento dos sites seja normalizado o mais breve possível e também para o retorno do SVR. Manteremos o público informado quanto a esses desenvolvimentos e pedimos desculpas pelo transtorno”, declarou o Banco Central. Quando o SVR voltar a funcionar, pessoas físicas e empresas poderão fazer consultas para descobrir se possuem algum valor para receber de bancos e instituições financeiras. Se houver um saldo pendente, será possível resgatar o valor por Pix ou fazendo contato direto com a instituição que fará o pagamento.