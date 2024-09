Mais de 600 mil declarações do Imposto de Renda foram retidos na malha fina

Para realizar a correção da declaração, o contribuinte deve utilizar o serviço “Pendências de malha” disponível no site ou no aplicativo da Receita

Marcello Casal Jr/Agência Brasil Declaração do Imposto de Renda pode ser feita por meio do site ou aplicativo da Receita Federal



Mais de 600 mil declarações do Imposto de Renda de 2024 foram retidas na malha fina, o que representa 2,5% do total de declarações que têm direito à restituição, que soma 27,1 milhões. Neste ano, o total de declarações entregues alcançou 45,2 milhões. Os contribuintes têm a opção de corrigir suas informações ou comprovar dados diretamente pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo “Meu Imposto de Renda”. A quantidade de declarações com erros tem apresentado uma tendência de queda nos últimos anos. Em 2023, por exemplo, 1,3 milhão de restituições foram retidas. A Receita Federal estima que menos de 2% das declarações enviadas sejam retidas na malha fina, indicando uma melhoria na qualidade das informações prestadas pelos contribuintes.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Para realizar a correção da declaração, o contribuinte deve utilizar o serviço “Pendências de malha” disponível no site ou no aplicativo da Receita. A análise das declarações é realizada com base nas informações que são fornecidas por outras entidades, como empresas e instituições financeiras, o que ajuda a identificar inconsistências. Os erros mais comuns que resultam na retenção das declarações incluem a omissão de rendimentos, que pode ocorrer quando o contribuinte não informa ou declara um valor inferior ao que realmente recebeu. Além disso, é fundamental incluir todos os rendimentos dos dependentes, pois a omissão desses dados também pode levar à malha fina.

Outros problemas frequentes envolvem despesas médicas. Muitas vezes, os valores declarados não são confirmados pelos profissionais de saúde ou instituições, ou ainda, algumas despesas não são dedutíveis, pois não possuem previsão legal para tal. Esses fatores contribuem para que as declarações sejam retidas. Na próxima segunda-feira (23), a Receita Federal disponibilizará a consulta ao último lote de restituição, permitindo que os contribuintes verifiquem a situação de suas declarações e, se necessário, realizem as correções pertinentes.

Publicado pro Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA