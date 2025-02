Mais de 70 mil empregos foram criados pela indústria brasileira em janeiro

Dentre essas novas oportunidades, 49,8 mil foram destinadas a jovens com idade de até 24 anos, evidenciando a importância da indústria na inserção de jovens no mercado de trabalho

Tony Winston/Agência Brasília Setor industrial brasileiro foi responsável pela criação de 70.428 novas vagas de emprego com carteira assinada



Em janeiro de 2025, o setor industrial brasileiro foi responsável pela criação de 70.428 novas vagas de emprego com carteira assinada, o que corresponde a 51,3% do total de 137.303 postos formais gerados no mês, conforme os dados do Novo Caged. Dentre essas novas oportunidades, 49,8 mil foram destinadas a jovens com idade de até 24 anos, evidenciando a importância da indústria na inserção de jovens no mercado de trabalho. O crescimento do emprego na indústria é um reflexo de um ano favorável, com a produção industrial do Brasil apresentando um aumento de 3,1% em 2024. Esse desempenho positivo é impulsionado por iniciativas do governo, que lançou a Nova Indústria Brasil (NIB) em janeiro do ano passado, com um investimento público de R$ 1,2 trilhão para estimular o setor.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do setor industrial, outras áreas também mostraram crescimento na geração de empregos, como os setores de Serviços, Construção Civil e Agropecuário. Essa diversificação na criação de vagas é um sinal de recuperação econômica e de um ambiente mais favorável para o trabalho formal no país. Das 27 Unidades da Federação, 17 apresentaram saldo positivo na criação de empregos, com os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina liderando os aumentos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA