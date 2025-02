Médico de Itabira é acusado de violência sexual contra pacientes e funcionárias

Até o momento, 20 mulheres relataram terem sido vítimas do mastologista; algumas das vítimas estavam em tratamento de câncer

Freepik Além das acusações de estupro, o médico também é acusado de dois crimes de importunação sexual



O médico Danilo Costa, de 46 anos, se tornou réu em um processo judicial após ser preso no dia 3 de fevereiro. Ele enfrenta sérias acusações de violência sexual contra pacientes e funcionárias de um hospital localizado em Itabira, Minas Gerais. Até o momento, 20 mulheres relataram terem sido vítimas do mastologista, o que gerou uma onda de indignação na comunidade. A investigação teve início quando a filha de uma das pacientes registrou um boletim de ocorrência, afirmando que sua mãe havia sido abusada sexualmente por Costa. A partir desse relato, o Ministério Público de Minas Gerais decidiu agir, resultando em uma denúncia formal contra o médico por diversos crimes, incluindo seis casos de estupro consumado e dois de tentativa de estupro.

Além das acusações de estupro, o médico também é acusado de dois crimes de importunação sexual. É importante destacar que algumas das vítimas estavam em tratamento de câncer, o que agrava ainda mais a gravidade das acusações. O caso tem gerado grande repercussão e preocupação entre os profissionais de saúde e a população local. Em resposta às denúncias, o Ministério Público não apenas denunciou o médico, mas também instaurou um procedimento cível para investigar a postura do hospital em relação às queixas apresentadas.

Além disso, um procedimento criminal foi aberto para apurar a conduta do diretor da instituição, evidenciando a seriedade com que as autoridades estão tratando o caso. As investigações indicam que alguns dos abusos podem ter ocorrido há até dez anos, sugerindo que a situação se arrastou por um longo período sem que as vítimas tivessem a oportunidade de buscar justiça. A revelação de que os crimes se estenderam por tanto tempo levanta questões sobre a proteção das pacientes e a responsabilidade das instituições de saúde.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias